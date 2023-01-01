Satena, колумбійська авіакомпанія з найкращим національним покриттям. SATENA — колумбійська державна авіакомпанія, що базується в Боготі, Колумбія. Він працює переважно на внутрішніх маршрутах. Його основним вузлом є міжнародний аеропорт Ельдорадо.

Вебсайт: satena.com

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