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Saber Feedback

Saber Feedback

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Користуватися вебзастосунком

Вебсайт: saberfeedback.com

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Saber Feedback» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

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Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Simple and flexible feedback tool that sits on your website Open lines of communication with your customers so you can solve problems and boost engagement. Discover urgent bugs, improve your user experience, and make your content QA smoother. All with a simple feedback button you can add to any web page. Screenshot functionality included.

Категорії:

Productivity
Програмне забезпечення для дослідження користувачів

Вебсайт: saberfeedback.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Saber Feedback». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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Kattis

open.kattis.com

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Apple Feedback Assistant

feedbackassistant.apple.com

PerformYard

PerformYard

performyard.com

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