TestLodge

TestLodge

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Вебсайт: testlodge.com

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Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Зручний, продуктивний онлайн-інструмент керування тестами для простого й оптимізованого керування тестуванням. Простота у використанні TestLodge дозволяє командам із забезпечення якості легко керувати своїми тестовими прикладами та запускати тести. Завдяки вибору багатьох провідних засобів відстеження проблем ви можете автоматично порушувати та оновлювати проблеми для більш плавної співпраці між командами.
Категорії:
Software Development
Інструменти тестування програмного забезпечення

Вебсайт: testlodge.com

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Browserling

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