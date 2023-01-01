Прості та потужні HR-рішення для вашої видатної команди. RisePath HRTeam дає змогу організаціям, орієнтованим на видатних людей. Почати просто, і ви будете готові до роботи лише за кілька годин!

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