Plasfy — це потужне, просте у використанні онлайн-програмне забезпечення «все-в-одному», яке дозволяє створювати професійну графіку та дизайн для вашого бізнесу всього за кілька хвилин.

Вебсайт: plasfy.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Plasfy». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.