Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «RAEK» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

RAEK is a marketing automation tool that allows you to collect, organize, and utilize your first-party customer data in your marketing channels. Built for small to midsize ecommerce and web-based businesses.

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Вебсайт: raekdata.com

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