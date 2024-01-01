Radiolab — один із найулюбленіших подкастів і публічних радіопрограм у світі. Шоу відоме своєю глибокою журналістикою та інноваційним звуковим дизайном. Створена в 2002 році Джадом Абумрадом, Radiolab починалася як дослідження науки, філософії та етики з використанням інноваційної композиції та звукового дизайну. Сьогодні Radiolab розширився та еволюціонував, щоб стати платформою для довгострокової журналістики та оповідання. Шоу кидає виклик упередженим уявленням слухачів про те, як влаштований світ. Radiolab провокує, зворушує, захоплює та просить своїх слухачів по-новому побачити світ навколо. Radiolab спільно ведуть Лулу Міллер і Латіф Насер. Багаторічний співведучий Роберт Крулвіч пішов на пенсію в лютому 2020 року, а Джад Абумрад пішов на пенсію в 2022 році. Ви можете знайти Radiolab, де б ви не слухали подкасти.

Вебсайт: radiolab.org

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