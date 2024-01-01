Radiolab

Radiolab

Ще не встановили WebCatalog Desktop? Завантажте WebCatalog Desktop.

Користуватися вебзастосунком

Вебсайт: radiolab.org

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Radiolab» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Radiolab — один із найулюбленіших подкастів і публічних радіопрограм у світі. Шоу відоме своєю глибокою журналістикою та інноваційним звуковим дизайном. Створена в 2002 році Джадом Абумрадом, Radiolab починалася як дослідження науки, філософії та етики з використанням інноваційної композиції та звукового дизайну. Сьогодні Radiolab розширився та еволюціонував, щоб стати платформою для довгострокової журналістики та оповідання. Шоу кидає виклик упередженим уявленням слухачів про те, як влаштований світ. Radiolab провокує, зворушує, захоплює та просить своїх слухачів по-новому побачити світ навколо. Radiolab спільно ведуть Лулу Міллер і Латіф Насер. Багаторічний співведучий Роберт Крулвіч пішов на пенсію в лютому 2020 року, а Джад Абумрад пішов на пенсію в 2022 році. Ви можете знайти Radiolab, де б ви не слухали подкасти.

Вебсайт: radiolab.org

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Radiolab». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Вам також може сподобатися

Storytel

Storytel

storytel.com

Palladium Magazine

Palladium Magazine

palladiummag.com

Muji

Muji

muji.com

Google Podcast Manager

Google Podcast Manager

podcastsmanager.google.com

Acast Podcaster

Acast Podcaster

acast.com

Elektron

Elektron

elektron.se

kidslisten

kidslisten

kidslisten.org

Longreads

Longreads

longreads.com

آپارات

آپارات

aparat.com

Audiogram

Audiogram

getaudiogram.com

Captivate

Captivate

captivate.fm

myTuner

myTuner

mytuner-radio.com

Переглянути

Продукти

Завантажити

Підтримка

Компанія

Юридична інформація

© 2024 WebCatalog Pte. Ltd.

Ми використовуємо файли cookie, щоб підтримувати й покращувати наші вебсайти. Користуючись нашими сайтами, ви даєте згоду на використання файлів cookie.

Політика конфіденційності