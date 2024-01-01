Elektron

Elektron

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Вебсайт: elektron.se

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Відкрийте для себе інноваційний світ драм-машин Elektron, грув-боксів і синтезаторів і зробіть надзвичайний звук і музику природною частиною свого життя.

Вебсайт: elektron.se

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