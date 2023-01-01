Apple Music for Artists

Створюйте свою музику. Викиньте свої пісні з голови в світ. Тепер кожен може записувати звук студійної якості, випускати нові треки та спілкуватися з шанувальниками.

Вебсайт: artists.apple.com

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