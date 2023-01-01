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BeatStars

BeatStars

beatstars.com

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BeatStars — це БЕЗКОШТОВНА платформа для потокового передавання музики та ліцензування бітів, призначена для виконавців звукозапису та авторів пісень, щоб відкривати музику для запису та написання текстів. Виконавці можуть купувати та завантажувати високоякісні студійні файли для свого наступного запису та випускати готові пісні на Apple Music, Spotify, Amazon Music тощо. Додаток BeatStars є розширенням піонерської музичної онлайн-спільноти BeatStars.com із понад 2,5 мільйонами зареєстрованих користувачів.

Вебсайт: beatstars.com

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