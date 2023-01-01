WebCatalog
QContact

QContact

qcontact.com

Користуватися вебзастосунком

Ще не встановили WebCatalog? Завантажте WebCatalog.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «QContact» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.

Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

QContact — це повна платформа CRM і багатоканальної комунікації. Дозвольте вашим клієнтам взаємодіяти з вашим бізнесом, як вони хочуть, коли вони хочуть.

Вебсайт: qcontact.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «QContact». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Вам також може сподобатися

Trengo

Trengo

trengo.com

MessageBird Inbox

MessageBird Inbox

messagebird.com

ConvergeHub

ConvergeHub

convergehub.com

Speakap

Speakap

speakap.com

ServiceNow

ServiceNow

servicenow.com

Snov.io

Snov.io

snov.io

Rocket.Chat

Rocket.Chat

rocket.chat

Bling Cloud

Bling Cloud

bling.cloud

InStream

InStream

instream.io

Copper

Copper

prosperworks.com

Channel.io

Channel.io

channel.io

Umnico

Umnico

umnico.com

    Продукт

    Підтримка

    Компанія

    Юридична інформація

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Ми використовуємо файли cookie, щоб підтримувати й покращувати наші вебсайти. Користуючись нашими сайтами, ви даєте згоду на використання файлів cookie.

    Політика конфіденційності