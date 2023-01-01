Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Protective.ai» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Простий захист даних і довіра для SaaS і без коду. Protective.ai допомагає стартапам і розробникам покращити захист своїх даних, підвищуючи довіру користувачів і сприяючи їм.

Вебсайт: protective.ai

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