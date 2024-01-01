Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Propago» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Платформа управління маркетинговими активами Propago дозволяє виробникам друкованих видань і брендам об’єднати маркетингові активи в інтелектуальний маркетинговий центр, який забезпечує виконання передових бізнес-правил. Співробітники можуть отримати доступ до всього маркетингового каталогу (друкованого, рекламного, одягу та цифрового), персоналізувати свої продукти та замовляти з будь-якого пристрою. Завдяки повному набору інструментів для виробництва, закупівель і складування платформа забезпечує організаціям оптимізовану систему поставок від початку до кінця.

Категорії :

Вебсайт: propago.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Propago». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.