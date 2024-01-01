Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Promoly» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Promoly надсилає музику безпосередньо до вхідних повідомлень одержувачів. Відстежуйте, коли вони відкриваються, грають, завантажують і залишають відгуки про рекламні кампанії. Потім дивіться результати в реальному часі.

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Вебсайт: promo.ly

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