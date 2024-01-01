WebCatalog

Promoly

Promoly

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Користуватися вебзастосунком

Вебсайт: promo.ly

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Promoly» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Promoly надсилає музику безпосередньо до вхідних повідомлень одержувачів. Відстежуйте, коли вони відкриваються, грають, завантажують і залишають відгуки про рекламні кампанії. Потім дивіться результати в реальному часі.

Категорії:

Business
Інше маркетингове програмне забезпечення

Вебсайт: promo.ly

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Promoly». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Альтернативи

elink.io

elink.io

elink.io

Short.io

Short.io

short.io

Revue

Revue

getrevue.co

RocketLink

RocketLink

rocketlink.io

GummySearch

GummySearch

gummysearch.com

Radio.co

Radio.co

radio.co

Placer.ai

Placer.ai

placer.ai

Viral Loops

Viral Loops

viral-loops.com

ShareASale

ShareASale

shareasale.com

Intellifluence

Intellifluence

intellifluence.com

Branalyzer

Branalyzer

branalyzer.com

TinyLetter

TinyLetter

tinyletter.com

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CouponBirds

couponbirds.com

Musicnotes

Musicnotes

musicnotes.com

Volley

Volley

meetvolley.com

Socrative Teacher

Socrative Teacher

socrative.com

Automailer

Automailer

automailer.io

ArtistWorks

ArtistWorks

artistworks.com

Warmbase

Warmbase

warmbase.io

Music Choice

Music Choice

musicchoice.com

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