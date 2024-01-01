Portkey

Portkey

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Користуватися вебзастосунком

Вебсайт: portkey.ai

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Portkey» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Поставляйте надійні, швидкі та економічно ефективні програми Gen AI за допомогою Portkey Observability Suite і Open-source AI Gateway.
Категорії:
Business
MLOps Platforms

Вебсайт: portkey.ai

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Альтернативи

Google Cloud Platform

Google Cloud Platform

google.com

Databricks

Databricks

databricks.com

Microsoft Fabric

Microsoft Fabric

microsoft.com

Scale AI

Scale AI

scale.com

Labelbox

Labelbox

labelbox.com

neptune.ai

neptune.ai

neptune.ai

Kili Technology

Kili Technology

kili-technology.com

SuperAnnotate

SuperAnnotate

superannotate.com

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Private Packagist

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