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PlayerPlus

PlayerPlus

spielerplus.de

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Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.

Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

Організуйте свою команду цифровим способом! Все, що потрібно вашій команді. Маючи 250 000 команд і близько 4 мільйонів гравців, які займаються 73 різними видами спорту, PlayerPlus є лідером на ринку цифрової організації спортивних команд.

Вебсайт: spielerplus.de

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «PlayerPlus». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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