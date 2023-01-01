WebCatalog
Pitchfork

Pitchfork

pitchfork.com

Користуватися вебзастосунком

Ще не встановили WebCatalog? Завантажте WebCatalog.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Pitchfork» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.

Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

Найбільш довірений голос у музиці.

Вебсайт: pitchfork.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Pitchfork». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Вам також може сподобатися

The FADER

The FADER

thefader.com

FakeYou

FakeYou

fakeyou.com

VOA Zimbabwe

VOA Zimbabwe

voazimbabwe.com

Voices

Voices

voices.com

Exotel

Exotel

exotel.com

REVOLT

REVOLT

revolt.tv

LOVO

LOVO

lovo.ai

CatholicMatch

CatholicMatch

catholicmatch.com

SubmitHub

SubmitHub

submithub.com

PlanHub

PlanHub

planhub.com

Argyle

Argyle

argyle.com

SIFR

SIFR

sifr.com

    Продукт

    Підтримка

    Компанія

    Юридична інформація

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Ми використовуємо файли cookie, щоб підтримувати й покращувати наші вебсайти. Користуючись нашими сайтами, ви даєте згоду на використання файлів cookie.

    Політика конфіденційності