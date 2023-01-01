Швидко та легко найміть професійних акторів озвучування з усього світу онлайн. Опублікуйте безкоштовну вакансію сьогодні та отримайте прослуховування та пропозиції для свого проекту за лічені хвилини. Voices — це ринок голосових даних №1 у світі з понад 2 мільйонами учасників. З 2005 року найбільші та найулюбленіші бренди довіряють Voices допомогу в пошуку професіоналів для втілення їхніх проектів у життя.

Вебсайт: voices.com

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