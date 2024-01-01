Pitch Avatar

Pitch Avatar

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Вебсайт: pitchavatar.com

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Pitch Avatar» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Pitch Avatar — це рішення на базі штучного інтелекту для ефективних бізнес-презентацій і доставки контенту. Ви можете легко ділитися своїми торговими презентаціями, демонстраціями продуктів, маркетингом, навчанням та іншим вмістом і отримувати конверсії. Просто завантажте свою презентацію, згенеруйте до неї сценарій будь-якою мовою, додайте голос за кадром або створіть відеоаватар. Створіть персоналізоване посилання та надішліть його своєму контакту. Слухач може запросити вас, натиснувши кнопку «Викликати доповідача», або запланувати зустріч з вами, використовуючи посилання безпосередньо на ваш календар. Наприкінці кожного сеансу ви отримаєте детальну аналітику взаємодії слухача зі слайдами.
Категорії:
Productivity
Програмне забезпечення для перетворення тексту в мову

Вебсайт: pitchavatar.com

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Альтернативи

AWS Console

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amazon.com

Google Cloud Platform

Google Cloud Platform

google.com

VEED

VEED

veed.io

ElevenLabs

ElevenLabs

elevenlabs.io

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Speechify

speechify.com

D-ID

D-ID

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HeyGen

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MetaVoice

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