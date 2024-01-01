Pitch Avatar — це рішення на базі штучного інтелекту для ефективних бізнес-презентацій і доставки контенту. Ви можете легко ділитися своїми торговими презентаціями, демонстраціями продуктів, маркетингом, навчанням та іншим вмістом і отримувати конверсії. Просто завантажте свою презентацію, згенеруйте до неї сценарій будь-якою мовою, додайте голос за кадром або створіть відеоаватар. Створіть персоналізоване посилання та надішліть його своєму контакту. Слухач може запросити вас, натиснувши кнопку «Викликати доповідача», або запланувати зустріч з вами, використовуючи посилання безпосередньо на ваш календар. Наприкінці кожного сеансу ви отримаєте детальну аналітику взаємодії слухача зі слайдами.

Вебсайт: pitchavatar.com

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