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Decktopus

Decktopus

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Вебсайт: decktopus.com

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Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Decktopus — це сучасна презентаційна платформа, яка допомагає створювати кращі презентації. Просто зосередьтеся на своєму вмісті, а Decktopus подбає про решту.

Вебсайт: decktopus.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Decktopus». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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