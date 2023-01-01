Perfectmatch.com – це служба онлайн-знайомств і стосунків у Сіетлі, штат Вашингтон. Компанія пропонує те, що вона називає «системою загальної сумісності Duet (Duet)». Perfectmatch.com спільно розробляє доктор Пеппер Шварц. Duet створено за тестом Майєрса-Бріггса. Він вибирає та підбирає найбільш сумісних синглів поблизу вас.

Вебсайт: perfectmatch.com

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