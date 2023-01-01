Only Recipe App усуває весь безлад із будь-якого веб-сайту рецептів і відображає лише інструкції та інгредієнти в чистому та простому вигляді.

Вебсайт: onlyrecipe.app

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