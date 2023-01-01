Розкрийте секрет типографіки, яка використовується на будь-якому веб-сайті за допомогою Fonty.io. Наш інструмент аналізує шрифти, які використовуються на певному веб-сайті, і відображає їх для перегляду. Ідеально підходить для веб-дизайнерів і розробників, які прагнуть вдосконалити свою майстерність і бути попереду.

Вебсайт: fonty.io

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