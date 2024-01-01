SocialEpoch — це постачальник рішень для соціальних продажів B2B, який допомагає компаніям використовувати можливості соціальних медіа для збільшення продажів і підвищення впізнаваності бренду. Наша команда експертів глибоко розуміє унікальні виклики та можливості, з якими стикаються B2B-компанії в епоху цифрових технологій. Ми тісно співпрацюємо з нашими клієнтами, щоб розробити індивідуальну стратегію соціальних продажів, яка адаптована до їхніх конкретних бізнес-цілей і цільової аудиторії. Ми віримо, що соціальні медіа є важливим інструментом для компаній B2B, які прагнуть спілкуватися зі своїми клієнтами, будувати значущі стосунки та стимулювати розвиток бізнесу. SocialEpoch надає повні наскрізні рішення для сучасних цифрових маркетингових платформ і каналів, а також програмне забезпечення SalesTech, щоб компанії могли залишатися попереду. Інструмент автоматизації маркетингу Facebook і WhatsApp SCRM є двома нашими основними продуктами, які включають автоматичне активне соціальне залучення, технологію RPA та комплексну платформу маркетингу та продажів. Ми також пропонуємо навчання та підтримку, щоб допомогти нашим клієнтам ефективно впроваджувати та підтримувати їхні зусилля щодо соціальних продажів. Будьте на крок попереду своїх конкурентів за допомогою автоматизованих інструментів продажів і маркетингу. Ми віримо, що інновації та технології потрібно використовувати, щоб допомогти підприємствам досягти нових висот, і ми зробили це можливим для вас.

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