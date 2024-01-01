Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Guusto» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Recognition built to impact frontline retention. Not another points program! Start in minutes, not months, with a free single user account that can send rewards to anyone. Flexible delivery to reach frontline workers through web, mobile app, TV displays and print options that require no technology to redeem. 5X IMPACT of your budget - only pay for people who can give recognition, there are no markups, unclaimed gifts are credited back, and 1 day of clean water is donated with every gift sent.

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Вебсайт: guusto.com

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