WebCatalog
MyPoints

MyPoints

mypoints.com

Користуватися вебзастосунком

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Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.

Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

Заробляйте бонусні бали за покупки в Інтернеті та в магазині, участь у платних опитуваннях, ресторани та пошук вмісту. Отримайте подарункові картки або готівкові винагороди для своїх улюблених роздрібних продавців і ресторанів.

Вебсайт: mypoints.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «MyPoints». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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