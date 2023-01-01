Беріть участь в платних опитуваннях, купуйте в Інтернеті та виконуйте інші онлайн-завдання, щоб отримати готівку! InboxDollars – це програма, яка платить вам за вашу думку. Відповідайте на питання за гроші - вдома чи в дорозі. Куди б ви не пішли та будь-коли ви вільні, виберіть опитування, яке здається вам цікавим, вибравши оптимальну тривалість опитування, тему та суму винагороди. Ви отримуватимете винагороди в доларах і центах, а не в балах чи іншій віртуальній валюті. Опитування InboxDollars прості та зрозумілі – як відповісти, так і отримати виграш.

Вебсайт: inboxdollars.com

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