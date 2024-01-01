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Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Just the Recipe» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Just The Recipe is your all-in-one digital cooking companion, designed to declutter recipe websites and provide only the essential instructions and ingredients. Say goodbye to needless scrolling and hello to culinary creativity across all of your devices.

Вебсайт: justtherecipe.com

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