Універсальне, просте у використанні програмне забезпечення для домашнього догляду Наші прості, потужні програмні інструменти догляду вдома вже допомогли понад 100 агентствам догляду заощадити час і гроші, підвищити рівень щастя медпрацівників і надати кращу якість догляду.

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