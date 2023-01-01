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Notado

Notado

notado.app

Користуватися вебзастосунком

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Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Notado» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.

Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

Ви закладник? Вам подобається зберігати те, що ви прочитали в Інтернеті, архівувати веб-сторінки, щоб повернутися до них пізніше в майбутньому? Вам важко згадати, що саме вам сподобалося в тому довгому творі, на читання якого ви витратили півгодини? Чи вважаєте ви коментарі з дискусій такими ж цікавими та цінними, як статті, які ви читаєте? Якщо ви відповіли «так» на будь-яке з цих запитань, то Notado може бути для вас! Notado — це підхід до онлайн-закладок, який орієнтується на вміст, коли абзаци та речення, які спонукають вас додати щось до закладок, розглядаються як громадяни першого класу, а не як фрагменти додаткових метаданих. За допомогою Notado ваші закладки зосереджені навколо виділеного тексту, який повністю доступний для пошуку та може бути впорядкований, однак це має сенс для вас завдяки потужній системі автоматичного додавання тегів. Ви можете подумати: «Я вже використовую Pinboard, Instapaper і Readwise, і я не хочу змінювати весь свій робочий процес, щоб просто спробувати цю штуку Notado...» — я вас чую! Оригінальні веб-сторінки кожної нотатки, яку ви зберігаєте в Notado, також можна автоматично синхронізувати з Pinboard, Instapaper і Readwise!

Вебсайт: notado.app

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