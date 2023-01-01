WebCatalog
Zulu

Zulu

tryzulu.com

Користуватися вебзастосунком

Ще не встановили WebCatalog? Завантажте WebCatalog.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Zulu» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.

Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

Спільний менеджер закладок і вмісту для роботи, команди та продуктивності. Переосмислення закладок.

Вебсайт: tryzulu.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Zulu». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Вам також може сподобатися

Bookmark Ninja

Bookmark Ninja

bookmarkninja.com

Atavi

Atavi

atavi.com

lxi.ai

lxi.ai

lxi.ai

Bookmark OS

Bookmark OS

bookmarkos.com

Superdense

Superdense

superdense.com

Bookmarked.pro

Bookmarked.pro

bookmarked.pro

Insightful

Insightful

insightful.io

Stationian

Stationian

stationian.com

GGather

GGather

web.ggather.com

Blocksted

Blocksted

blocksted.com

Miro

Miro

miro.com

Sociality.io

Sociality.io

sociality.io

    Продукт

    Підтримка

    Компанія

    Юридична інформація

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Ми використовуємо файли cookie, щоб підтримувати й покращувати наші вебсайти. Користуючись нашими сайтами, ви даєте згоду на використання файлів cookie.

    Політика конфіденційності