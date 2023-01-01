Збережіть посилання, щоб перейти пізніше. Ваш менеджер закладок з конфіденційністю. Brace.to допоможе вам зберігати посилання на все та легко відвідувати їх пізніше в будь-який час на будь-якому пристрої. Завдяки технології Stacks усі ваші збережені посилання зашифровані, і лише ви можете їх розшифрувати та переглянути вміст у них.

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