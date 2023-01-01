Зберігайте, синхронізуйте або діліться наборами посилань між усіма вашими браузерами, пристроями та членами команди. Керуйте вкладками у вікні браузера, зберігайте та відкривайте їх одним клацанням миші або одну за одною.

Вебсайт: dotoast.com

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