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Bookmark OS

Bookmark OS

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Вебсайт: bookmarkos.com

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Bookmark OS» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Диспетчер закладок, диспетчер завдань, нотатки та файли разом на одному елегантному робочому столі з можливістю налаштування.

Вебсайт: bookmarkos.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Bookmark OS». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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