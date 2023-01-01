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Musixmatch

Musixmatch

musixmatch.com

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Musixmatch — це італійська компанія з музичних даних і платформа для пошуку та обміну текстами пісень із перекладами. Це найбільша платформа такого роду у світі, яка має 80 мільйонів користувачів, 8 мільйонів текстів і понад 130 співробітників.

Вебсайт: musixmatch.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Musixmatch». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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