Musixmatch — це італійська компанія з музичних даних і платформа для пошуку та обміну текстами пісень із перекладами. Це найбільша платформа такого роду у світі, яка має 80 мільйонів користувачів, 8 мільйонів текстів і понад 130 співробітників.

Вебсайт: musixmatch.com

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