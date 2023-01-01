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Bithumb

Bithumb

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Вебсайт: bithumb.com

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Bithumb — південнокорейська біржа криптовалют. Bithumb Korea, заснована в 2014 році Хав’єром Сімом, є найвпливовішою біржею цифрових валют у країні, має 8 мільйонів зареєстрованих користувачів, 1 мільйон користувачів мобільних додатків, а поточний загальний обсяг транзакцій перевищив 1 трильйон доларів США.

Вебсайт: bithumb.com

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