Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Bithumb» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Bithumb — південнокорейська біржа криптовалют. Bithumb Korea, заснована в 2014 році Хав’єром Сімом, є найвпливовішою біржею цифрових валют у країні, має 8 мільйонів зареєстрованих користувачів, 1 мільйон користувачів мобільних додатків, а поточний загальний обсяг транзакцій перевищив 1 трильйон доларів США.

Вебсайт: bithumb.com

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