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MonRays is the SaaS platform market-leading self-serve customer engagement solution for Push Notifications with simple and convenient code integration. Why do clients love to work with us? 🔷PUSH 🔷... Show More INED 🔷PWA (Progressive Web Apps) 🔷INACTIVE OFFER 🔷POP-UP 🔷IN-PAGE 🔷Target group 🔷Target: Geo/ Device/ OS/ Land/ Domain 🔷Unique push notifications: customization function 🔷Unlimited subscriptions, sends, domains 🔷Backlink 🔷Second offer 🔷Telegram bot with statistics Do you want to get more revenue with your traffic? 01 Create an account on monetizationrays.com 02 Add script to your website 03 Set up your unique pushes 04 Get first results via the Telegram bot Join now MonRays and get a 30-days FREE trial!

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Вебсайт: monetizationrays.com

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