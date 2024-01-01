ModelFront

ModelFront

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Користуватися вебзастосунком

Вебсайт: modelfront.com

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «ModelFront» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

ModelFront AI makes human-quality translation radically more efficient, by predicting which machine translations don't require human editing or review.
Категорії:
Productivity
Machine Learning Software

Вебсайт: modelfront.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «ModelFront». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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ServiceNow

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Phrase Localization Suite

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