Modelbit — це найшвидший спосіб для науковців із обробки даних розгортати моделі ML. Розгортайте моделі з ноутбуків Jupyter за допомогою одного рядка коду.

Вебсайт: modelbit.com

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