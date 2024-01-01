MENU TIGER — це програмне забезпечення онлайн-меню без коду. Його рішення для меню QR-коду розроблено для покращення повсякденної роботи вашого бізнесу. Усе, що потрібно зробити вашим гостям, — це відсканувати QR-код, оформити замовлення та оплатити за допомогою мобільного пристрою. Створіть онлайн-меню, оптимізоване для мобільних пристроїв, веб-сайт ресторану та меню з QR-кодом для кожного столика. Керуйте кількома магазинами в одному обліковому записі, щоб легко відстежувати продажі, відвідувачів і витрати. Почніть приймати замовлення на вечерю без комісії та інтегруйте варіанти безконтактної оплати PayPal і Stripe (Google Pay і Apple Pay). Запустіть рекламні акції у своєму онлайн-меню, щоб збільшити дохід від гостей. Збільште свою присутність в Інтернеті, поділившись своїм веб-сайтом у соціальних мережах. Збирайте відгуки клієнтів та історію замовлень, щоб покращити свої послуги. MENU TIGER пропонує вам QRTIGER, один із провідних онлайн-генераторів QR-кодів, який використовують такі бренди, як Hilton, Hyatt, Ritz Carlton, Sodexo, AMAN та інші компанії в 147 країнах.

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Вебсайт: menu.qrcode-tiger.com

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