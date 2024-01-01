WebCatalog

MENU TIGER

MENU TIGER

Ще не встановили WebCatalog Desktop? Завантажте WebCatalog Desktop.

Користуватися вебзастосунком

Вебсайт: menu.qrcode-tiger.com

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «MENU TIGER» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

MENU TIGER — це програмне забезпечення онлайн-меню без коду. Його рішення для меню QR-коду розроблено для покращення повсякденної роботи вашого бізнесу. Усе, що потрібно зробити вашим гостям, — це відсканувати QR-код, оформити замовлення та оплатити за допомогою мобільного пристрою. Створіть онлайн-меню, оптимізоване для мобільних пристроїв, веб-сайт ресторану та меню з QR-кодом для кожного столика. Керуйте кількома магазинами в одному обліковому записі, щоб легко відстежувати продажі, відвідувачів і витрати. Почніть приймати замовлення на вечерю без комісії та інтегруйте варіанти безконтактної оплати PayPal і Stripe (Google Pay і Apple Pay). Запустіть рекламні акції у своєму онлайн-меню, щоб збільшити дохід від гостей. Збільште свою присутність в Інтернеті, поділившись своїм веб-сайтом у соціальних мережах. Збирайте відгуки клієнтів та історію замовлень, щоб покращити свої послуги. MENU TIGER пропонує вам QRTIGER, один із провідних онлайн-генераторів QR-кодів, який використовують такі бренди, як Hilton, Hyatt, Ritz Carlton, Sodexo, AMAN та інші компанії в 147 країнах.

Категорії:

Utilities
Програмне забезпечення для генерації QR-коду

Вебсайт: menu.qrcode-tiger.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «MENU TIGER». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Альтернативи

QR Code Scanner

QR Code Scanner

qrcodescan.in

Bitly

Bitly

bitly.com

QR.io

QR.io

qr.io

BL.INK

BL.INK

bl.ink

Flowcode

Flowcode

flowcode.com

UTM.io

UTM.io

web.utm.io

QR Code AI

QR Code AI

qrcode-ai.com

Barcode.so

Barcode.so

barcode.so

QRfy

QRfy

qrfy.com

Veshort

Veshort

veshort.com

Tapbiolink

Tapbiolink

tapbiolink.com

QR Code Dynamic

QR Code Dynamic

qrcodedynamic.com

Переглянути

WebCatalog Desktop

Підтримка

Компанія

Юридична інформація

X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube

WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:

WebCatalog
WebCatalog
WebCatalog
WebCatalog Desktop
Privobot
Privobot
Switchbar
Switchbar
Translatium
Translatium
Monobox
Monobox
TextVocal
TextVocal

© 2024 WebCatalog Pte. Ltd.