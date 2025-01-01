Альтернативи - Meditopia

Calm

Calm

calm.com

Calm - додаток для сну, медитації та релаксації, що допомагає управляти стресом, покращити сон і практикувати уважність.

Headspace

Headspace

headspace.com

Headspace - додаток для медитації та уважності, який допомагає зменшити стрес, покращити настрій і якість сну, пропонуючи керовані сеанси медитації та інструменти для управління емоціями.

FitOn

FitOn

fitonapp.com

FitOn - додаток для фітнесу, що пропонує різноманітні тренування, плани харчування та мотиваційний контент для покращення здоров'я та фітнесу.

Spring Health

Spring Health

springhealth.com

Spring Health – це платформа для підтримки психічного здоров’я, яка надає доступ до клініцистів, терапії та ресурсів для управління стресом і емоціями.

Talkspace

Talkspace

talkspace.com

Talkspace - це платформа онлайн-терапії, що з'єднує людей з ліцензованими терапевтами для покращення психічного здоров'я через текст, аудіо та відео.

Bayzat

Bayzat

bayzat.com

Bayzat - додаток для управління людськими ресурсами, страхуванням і виплатами, що автоматизує процеси і спрощує взаємодію з медичними політиками.

Pazcare

Pazcare

pazcare.com

Pazcare - це картка, яка забезпечує доступ до всіх пільг (харчування, паливо, телекомунікації) від роботодавців, спрощуючи планування витрат.

Modern Health

Modern Health

joinmodernhealth.com

Додаток Сучасне здоров'я надає персоналізовану підтримку психічного здоров'я, включаючи терапію, коучинг та ресурси для користувачів.

Dialogue

Dialogue

dialogue.co

Діалог — платформа телемедицини, що надає канадцям доступ до якісних медичних послуг зручно і професійно.

Sequoia One

Sequoia One

one.sequoia.com

Sequoia One – це платформа для управління людськими ресурсами, яка оптимізує компенсації і пільги, сприяючи розвитку бізнесу через ефективне управління кадрами.

Wellable

Wellable

wellable.co

Wellable - це платформа для корпоративного оздоровлення, що пропонує рішення для покращення фізичного та психічного здоров'я працівників через навчальні матеріали та події.

Workit Health

Workit Health

workithealth.com

Workit Health - це платформа для дистанційного лікування залежностей, що надає персоналізовану медичну допомогу та ресурси для підтримки психічного та фізичного здоров'я.

Wellness 360

Wellness 360

wellness360.co

Wellness 360 - платформа для корпоративного оздоровлення, яка пропонує інструменти для оцінки здоров'я, тренінгові програми, челенджі та систему винагород.

Bravely

Bravely

workbravely.com

Bravely – це платформа для навчання, яка пропонує коучінг, мікро-навчання та ресурси для розвитку навичок, добробуту й підтримки співробітників на роботі.

nilo.health

nilo.health

nilohealth.com

nilo.health - це платформа для підтримки психічного здоров'я на роботі, яка забезпечує доступ до психологів, програм самодопомоги та круглих столів.

ekincare

ekincare

ekincare.com

Ekincare - платформа для управління здоров'ям працівників, що пропонує послуги телемедицини, ментального здоров'я, фітнесу та харчування в одному місці.

Nivati

Nivati

nivati.com

Nivati — платформа для підтримки психічного здоров'я працівників, яка допомагає зменшити тривожність та депресію, поліпшуючи добробут на робочому місці.

inKin

inKin

inkin.com

inKin - це програма для організації fitness-змагань, моніторингу здоров'я працівників та підтримки корпоративного добробуту.

Headversity

Headversity

headversity.com

Headversity - платформа для покращення психічного здоров'я працівників, що пропонує навчання і ресурси для розвитку стійкості та психологічної безпеки на роботі.

Woliba

Woliba

woliba.io

Woliba - це мобільна платформа, що поєднує здоров'я, залучення, визнання та винагороди, спрощуючи управління на робочому місці.

Wellics

Wellics

wellics.com

MindNation

MindNation

mindnation.com

MindNation - це платформа для підтримки психічного здоров'я, що пропонує ресурси для покращення самопочуття та сприяє розвитку громади.

Ollie Health

Ollie Health

ollie.health

Ollie Health - це програма, що надає доступ до анонімної психологічної допомоги через кредитний гаманець компанії.

Oliva Health

Oliva Health

oliva.health

Oliva Health - застосунок для підтримки психічного здоров'я працівників в компаніях, що покращує збереження кадрів і продуктивність.

MoveSpring

MoveSpring

movespring.com

MoveSpring - платформа для підприємств, що дозволяє відстежувати фізичну активність та брати участь у викликах активності за допомогою носимих пристроїв.

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