WebCatalog
Medianova

Medianova

medianova.com

Користуватися вебзастосунком

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Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.

Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

Medianova надає глобальні рішення CDN і хмарні платформи з досвідом потокової передачі, кодування, кешування, мікрокешування, гібридного CDN і прискорення веб-сайтів. Маючи присутність у 20 країнах і 100% мережу будь-якості, що працює на твердотільних накопичувачах, Medianova є однією з найшвидших захищених https CDN у Європі та на Близькому Сході на основі Cedexis.

Вебсайт: medianova.com

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