Medianova надає глобальні рішення CDN і хмарні платформи з досвідом потокової передачі, кодування, кешування, мікрокешування, гібридного CDN і прискорення веб-сайтів. Маючи присутність у 20 країнах і 100% мережу будь-якості, що працює на твердотільних накопичувачах, Medianova є однією з найшвидших захищених https CDN у Європі та на Близькому Сході на основі Cedexis.

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