Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Gupshup» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Gupshup.io — це провідна хмара спілкування для маркетингу, комерції та автоматизації підтримки. Рішення для автоматизації Gupshup дозволяють більш ніж 45 000 брендам в Індії, Латинській Америці, Європі, Південно-Східній Азії, Близькому Сході та Сполучених Штатах забезпечувати кращий досвід роботи з клієнтами та збільшувати дохід, заощаджуючи витрати. Citibank, Akzo Nobel, Khan Academy, Unilever, MPL, Netflix, Flipkart і Ola є деякими з його провідних клієнтів. Завдяки єдиному API обміну повідомленнями для понад 30 каналів голосового зв’язку, текстових повідомлень і чату Gupshup Conversation Cloud забезпечує понад 10 мільярдів повідомлень на місяць.

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Вебсайт: gupshup.io

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