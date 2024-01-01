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Gupshup

Gupshup

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Користуватися вебзастосунком

Вебсайт: gupshup.io

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Gupshup.io — це провідна хмара спілкування для маркетингу, комерції та автоматизації підтримки. Рішення для автоматизації Gupshup дозволяють більш ніж 45 000 брендам в Індії, Латинській Америці, Європі, Південно-Східній Азії, Близькому Сході та Сполучених Штатах забезпечувати кращий досвід роботи з клієнтами та збільшувати дохід, заощаджуючи витрати. Citibank, Akzo Nobel, Khan Academy, Unilever, MPL, Netflix, Flipkart і Ola є деякими з його провідних клієнтів. Завдяки єдиному API обміну повідомленнями для понад 30 каналів голосового зв’язку, текстових повідомлень і чату Gupshup Conversation Cloud забезпечує понад 10 мільярдів повідомлень на місяць.

Категорії:

Business
Програмне забезпечення для платформ ботів

Вебсайт: gupshup.io

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Gupshup». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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BotStar

BotStar

botstar.com

Chatfuel

Chatfuel

chatfuel.com

Gallabox

Gallabox

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