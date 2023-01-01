Величезний вибір побутової техніки від відомих брендів за супер низькими цінами. Доставте ваші товари додому або заберіть їх у своєму універмазі. Безкоштовна доставка для покупок на суму понад 500 шведських крон. Завжди відкрита покупка протягом 30 днів і швидка доставка.

Вебсайт: mediamarkt.se

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «MediaMarkt Sverige». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.