Fieldly — це цифровий проектний інструмент, спеціально розроблений для професіоналів у сфері будівництва та монтажу. Ми скорочуємо ваше адміністрування та допомагаємо отримати повний контроль над проектами.

Вебсайт: fieldly.com

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