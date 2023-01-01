WebCatalog
Bokadirekt

Bokadirekt

bokadirekt.se

Користуватися вебзастосунком

Ще не встановили WebCatalog? Завантажте WebCatalog.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Bokadirekt» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.

Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

У Bokadirekt ви можете знайти та забронювати напр. масажисти, напрапісти, перукарі та багато іншого поруч з вами.

Вебсайт: bokadirekt.se

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Bokadirekt». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Вам також може сподобатися

Mathleaks

Mathleaks

mathleaks.se

Acamp

Acamp

acamp.com

Conta

Conta

conta.no

Viaplay

Viaplay

viaplay.dk

Ahum

Ahum

ahum.se

Fieldly

Fieldly

fieldly.com

YouSee Play

YouSee Play

tv.yousee.dk

Lidl Sverige

Lidl Sverige

lidl.se

Albert

Albert

hejalbert.se

Danløn

Danløn

danlon.dk

PriceRunner Sverige

PriceRunner Sverige

pricerunner.se

Blocket

Blocket

blocket.se

    Продукт

    Підтримка

    Компанія

    Юридична інформація

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Ми використовуємо файли cookie, щоб підтримувати й покращувати наші вебсайти. Користуючись нашими сайтами, ви даєте згоду на використання файлів cookie.

    Політика конфіденційності