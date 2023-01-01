Nordea Sweden

Банк із простими рішеннями як для фізичних осіб, так і для компаній. Ми пропонуємо консультації щодо всіх ваших фінансів. Ми доступні по всій країні, в офісах та онлайн. Nordea є провідним скандинавським універсальним банком. Ми є сильним і особистим фінансовим партнером із фінансовими рішеннями, які найкраще відповідають вашим потребам, щоб ви могли досягти своїх цілей і реалізувати свої мрії.

Вебсайт: nordea.se

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