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Nordea Norway

Nordea Norway

nordea.no

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У Nordea ви можете подати заявку на іпотеку та кредити, накопичити на пенсію, інвестувати в акції та фонди, придбати страховку та отримати консультацію. Зв'яжіться з нами через чат або по телефону. Nordea є провідним скандинавським універсальним банком. Ми є сильним і особистим фінансовим партнером із фінансовими рішеннями, які найкраще відповідають вашим потребам, щоб ви могли досягти своїх цілей і реалізувати свої мрії.

Вебсайт: nordea.no

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