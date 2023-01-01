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Blikk

Blikk

blikk.se

Користуватися вебзастосунком

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Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

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Плавне управління проектом і звітність про час Blikk об’єднує кілька важливих функцій у повному бізнес-потоці, від продажів до проектів, звітності про час, рахунків-фактур і документів із заробітної плати. Економте час, скоротіть адміністрування та підвищте прибутковість!

Вебсайт: blikk.se

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Blikk». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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