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Maqpie

Maqpie

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Користуватися вебзастосунком

Вебсайт: maqpie.com

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Maqpie» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Maqpie забезпечує потужність командного чату та сприяє утриманню користувачів вашої програми SaaS.

Вебсайт: maqpie.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Maqpie». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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